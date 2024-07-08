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رئيس الوزراء: لدينا محطات كهرباء تكفي 10 سنوات مقبلة

كتب:

محمد عزالدين
08:01 م | الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تحديات الطاقة لا بد أن نحلها أولا بأول، وأحاول أشرح للمواطن وأطمئنه بشأن ملف الكهرباء، فلا يوجد حكومة ستكون سعيدة باضطرارها لقطع الكهرباء، ولكن كان غصب عننا.

وأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «كانت لدينا ظروف شديدة الصعوبة واحتياجات للدولة نمت وتوسعت بصورة كبيرة للغاية، ومنذ البداية الرئيس السيسي وجّه بعمل البنية الأساسية لكي لا تكون هناك أزمة وهذا ما حدث».

وتابع: «أصبح لدينا محطات وشبكات نقل وتوزيع للكهرباء تكفي لعشر سنوات قادمة لكن المشكلة هي أن توليد هذه الطاقة يحتاج لوقود بتكلفة مالية».

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