«مدبولي»: تحريك الأسعار تدريجيا على مدار عام ونصف للحفاظ على الدعم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان يجب خفض الدعم خلال العام ونصف العام الماضيين، ولكن الدولة تحملت تلك المبالغ، وأصبح لا سبيل لتعويض التكلفة التي تحملتها الدولة إلا من خلال تحريك أسعار بعض الخدمات بشكل تدريجي وسيتم وضع خطة لذلك، مؤكدا أن الأهم حاليًا بالنسبة للحكومة هو حل مشكلة الكهرباء، وبعض الخدمات التي يشكو المواطن منها.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، الذي نقلته قناة اكسترا نيوز، أن الحركة في الأسعار ستكون بشكل تدريجي على مدار عام ونصف لسد الفجوة الموجودة بين السعر المدعم والأساسي للخدمات، لافتًا إلى أن تكلفة لتر السولار على الدولة تصل إلى 20 جنيها ويُباع في محطات الوقود بسعر 10 جنيهات.

وأشار إلى أن الزيادة لا تعني الوصول للسعر الأصلي للسولار، ولكن الوصول لمرحلة أن يكون الدعم مقبولا والدولة لديها القدرة أن تتحمله، وهذه ستكون الخطوة التي تتخذها الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة لن تتحمل الدعم الذي يصل لمئات المليارات.