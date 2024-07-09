عضو بـ«الشيوخ»: بيان الحكومة يضع خطة واضحة لإنهاء الأزمات

أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أنها استمعت جيدا لبيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أثناء عرض برنامج الحكومة أمام نواب البرلمان خلال الجلسة العامة أمس، موضحة أن البيان جامع وشامل لجميع المجالات والملفات وتطرق للعديد من القضايا والتحديات التي أزعجت المصريين مؤخرا، قائلة: «اللافت في الأمر أن هناك مواعيد محددة للانتهاء من الأزمات والتحديات التي أرهقت المصريين».

بريق أمل لإنهاء جميع الأزمات

وأضافت خطاب أن بيان الحكومة شمل كافة الموضوعات ولن يغفل جانبا واحدا بل هناك مصارحة وشفافية في عرض الأمور وكيفية حلها، موضحة أن هناك بريقا من الأمل لإنهاء جميع الأزمات والمشكلات.

وأفادت عضو مجلس الشيوخ أن بيان الحكومة أمس بعث الطمأنينة في نفوس المصريين بعد حديث رئيس الوزراء بكل وضوح عن الأزمات وإمكانية حلولها ووضع خطط وإجراءات واضحة لإنهائها.

بيان الحكومة كان واقعيا وإيجابيا وكاشفا عن الإمكانيات

وأكدت أن بيان الحكومة كان واقعيا وإيجابيا وكاشفا بصدق عن الإمكانيات والأمنيات التي يحتاجها الشعب المصري والآمال المعلقة على هذه الخطط التي وضعتها الحكومة لثلاث سنوات مقبلة، وأن الأرقام الواردة في البيان ستتحقق في القريب العاجل.