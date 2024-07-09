«صناعة المصريين»: تنفيذ الحكومة لمخرجات الحوار الوطني زاد ثقة المواطن

قال الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، إنه منذ انطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي وحتى الآن أحدث حراكا كبيرا في المشهد السياسي وفتح العديد من الملفات والقضايا الشائكة والمهمة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

توصيات الحوار الوطني

وأضاف «مهدي»، لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني في مرحلته الأولى قدم مخرجات وتوصيات غاية في الأهمية، وأثرى بما لا يدع مجالا للشك الحياة السياسية والحزبية عبر فتح قنوات تواصل وحوار بمشاركة جميع الفئات والقوى السياسية ومختلف أطياف المجتمع، وجلوس الجميع على مائدة واحدة يجمعهم حب الوطن والتلاحم من أجل النهوض بمصرنا الحبيبة والوصول إلى رؤى وتصورات ومقترحات وتوصيات فعالة لحل مختلف المشكلات.

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، أن تعهد القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني خطوة إيجابية ومهمة أضفت المزيد من الجدية والصدق على مناقشات الحوار الوطني، وخلقت حالة من الثقة من جانب المواطنين في الحوار الوطني والقائمين عليه، مؤكدا على ضرورة وأهمية الإسراع في تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني في مرحلته الأولى.

وأكد أن استمرار جلسات الحوار الوطني خلال الفترة الحالية خطوة مهمة تثبت جدية الحوار واهتمامه بفتح جميع الملفات والقضايا التي تمس المواطن وهمومه، وذلك بتوجيهات الرئيس السيسي الذي يحرص دائما على تعزيز قيمة الحوار والاستماع إلى كل وجهات النظر والرؤى المختلفة.

ونوه بأن التحديات الاقتصادية من أهم الملفات التي تناقش خلال الفترة الحالية، وهو ما يهتم به المواطن خاصة ضرورة إيجاد حلول للحد من التضخم وخفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.