رئيس «مياه كفر الشيخ» يتفقد مشروعات الصرف الصحي في مطوبس

تفقد المهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، بزيارة أعمال استكمال مشروع 75375، لتوصيل خدمة الصرف الصحي بقرى الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس، وتشمل قرى «برج مغيزل - السكري- أبو خشبة»، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

متابعة نسب التنفيذ الأعمال

واستمع رئيس الشركة لشرح من مهندسي المشروعات والمهندسين التنفيذيين وشركات المقاولات القائمة على المشروع، للوقوف على نسب التنفيذ الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني المخطط للمشروع، ثم تفقد مسارات شبكات الانحدار بقرية الجزيرة الخضراء حتى محطات الرفع الخاصة بالمشروع، والتقى بالعاملين بمحطات الرفع.

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بجودة الأعمال، وطالبهم بمزيد من الجهد والعمل للانتهاء من المشروع خلال فترة قصيرة، ليكون جاهزا للافتتاح في الموعد المحدد له، حتى يتمكن سكان هذه القرى من الاستفادة من خدمات الصرف الصحي.

مبادرة حياة كريمة

وتشمل مبادرة «حياة كريمة» في مركز ومدينة مطوبس 18 قرية و187 تابعاً للمركز، حيث جرى اختيار مطوبس في المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري.