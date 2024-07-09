محافظ كفر الشيخ يستقبل المحامي العام لنيابات الإقليم

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار سعود نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ.

المحامي العام الأول يقدم التهنئة إلى محافظ كفر الشيخ ونائبه بمنصبيهما

وخلال الزيارة قدم المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ التهنئة إلى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، بمناسبة توليه منصب محافظ كفر الشيخ، مع تقديم التهنئة للدكتور عمرو البشبيشي، لتجديد ثقة القيادة السياسية، بتولية منصب نائب محافظ كفر الشيخ، متمنياً لهما التوفيق والسداد في أداء رسالتهما الوطنية.

تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة

وأكد محافظ كفر الشيخ، على التعاون المثمر بين محافظة كفر الشيخ والنيابات العامة الذي يعكس تعزيز العدالة، وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، وفرض سيادة القانون.