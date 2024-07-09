محافظ كفر الشيخ يتابع سير العمل في إدارات الديوان العام

‏تفقد الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددًا من إدارات الديوان العام، بينها إدارة المخازن وإدارة متابعة تراخيص المستثمرين والتفتيش المالي والإداري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومشروع الإعلانات والإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية وإدارة التنمية وإدارة الإعلام وإدارة مشروعك وإدارة شؤون المجتمع، لمتابعة سير العمل وأعمال التطوير في مختلف الإدارات.

متابعة سير وأداء العمل

واستمع المحافظ إلى شرح من مديري الإدارات حول سير وأداء العمل وأعمال التطوير الجارية في بعضها، والتحديات التي تواجههم، وسُبل تحويلها إلى فرص من خلال رفع كفاءة العمل وتنمية مهارات العاملين، موجهًا بضرورة تحديث البيانات المتعلقة بعمل كل إدارة، والتنسيق بين الإدارات، والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام، موضحًا أنّ إدارات الديوان ركيزة أساسية لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنّ الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بقطاعات المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات المختلفة، والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، مضيفًا أنّه سيعمل على متابعة سير العمل بشكل دوري بجميع الإدارات، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة، وتذليل التحديات التي تواجه مديري الإدارات المختلفة للنهوض بالمحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمواطنيها.

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وشدّد المحافظ على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وبذل المزيد من الجهود والتفاني بالعمل، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة، ويلبي تطلعات واحتياجات أبناء كفر الشيخ، نحو تطبيق التحول الرقمي بجميع المخاطبات والمراسلات وحفظ المستندات، وميكنة الخدمات.