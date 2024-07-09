محافظ كفر الشيخ يتفقد نادي الإرادة والتحدي بعاصمة المحافظة

‏تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، نادي الإرادة والتحدي، بعاصمة المحافظة، حيث اطلع على التدريبات والأنشطة الرياضية المقدمة لذوي الهمم والقدرات الخاصة، والذي تُنفذه وزارة الشباب والرياضة في رياضات «الكرة الطائرة جلوس، وتنس الطاولة».

جاء ذلك بحضور العميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري لمحافظة كفر الشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعقيد ‏محمود صلاح الدين، نائب المستشار العسكري لمحافظة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

500 ألف جنيه تكلفة إحلال وتجديد نادي الإرادة والتحدي

كما تفقد المحافظ، أعمال التطوير الأخيرة بملعب الاكليرك بالنادي بعد الإحلال والتجديد بتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه، ومشروعات الطرح الاستثماري بمركز انيرجي الرياضي بتكلفة استثمارية 7 ملايين جنيه، تكلفها المستثمر.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الشباب والرياضة، لأبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة والهمم، والعمل على مزيد من الدمج المجتمعي لهم، من خلال الأنشطة والبرامج المتنوعة التي تُنفذها الوزارة خصيصًا لهم، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يضع ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم في مقدمة الأولويات.