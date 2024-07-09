«الشعب الجمهوري»: برنامج الحكومة الجديدة مبشر ويدعو للتفاؤل والعمل

قالت النائبة منيرة الأشقر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أمين مساعد أمانة العمال المركزية، إن برنامج الحكومة الجديدة الذي استعرضه الدكتورمصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، يؤكد عزم الحكومة وتحركها نحو حل المشكلات الحالية بمنتهى الجدية، وعلى رأسها مشكلة الكهرباء والأسعار، لافتة إلى أن احتياجات المواطنين ومشكلاتهم أولوية أمام البرلمان والحكومة، خاصة في الفترة المقبلة.

خطة عمل الحكومة الجديدة

وأوضحت «الأشقر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن بداية عمل الحكومة الجديدة مبشرة بالخير وتدعو للتفاؤل بالمرحلة المقبلة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الدولية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أن تكاتف الشعب المصري مع حكومته وهو الطريق الوحيد للخروج معا من أي أزمات، ولا بد من مزيد من العمل والتحمل من أجل وطننا الغالي.

التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

وأكدت عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أنه لا بد من مزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال لطرح فرص عمل متطورة تواكب احتياجات سوق العمل وتدفع بقطاعات الإنتاج إلى الأمام، وهو ما وجه به الرئيس السيسي مرارا وتكرارا، لافتة إلى أهمية مدارس التعليم الفني والتكنولوجي والمعاهد والجامعات المتخصصة في دعم قطاعات الإنتاج والتصنيع، مع ضرورة تعاون وزارة العمل مع التعليم الفني في شكل شراكة توفر فرص عمل للشباب، بالإضافة لتطوير مراكز التدريب المهني بمديريات العمل بالمحافظات وتدريب الشباب علي الحرف قبل تقديمهم لسوق العمل.