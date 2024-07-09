«القومي للمرأة» يشارك في اجتماعات الدورة الـ65 لجمعيات «وايبو» بجنيف

يشارك المجلس القومي للمرأة، ضمن وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ65 لجمعيات الـ«وايبو»، والمنعقدة في المقر الرئيسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالعاصمة السويسرية جنيف، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 17 يوليو الجاري، كما يضم وفد مصر فنانات التلي بسوهاج اللاتى يشاركن هذه الفعاليات.

نجاح مشاريع «القومي للمرأة»

ويشارك المجلس في هذه الدورة في ضوء نجاح مشروع «الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات: تمكين المرأة في المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية (علامة جماعية) - قطاع حرفة التلي في سوهاج بمصر - مشروع رائد»، والذي أطلقه بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، وأسفر عن تسجيل أول علامة تجارية جماعية لحرفة تراثية في مصر هي «تلي شندويل»، حيث سيقوم وفد المجلس بعرض مخرجات ونتائج هذا المشروع الهام خلال الاجتماعات.

كما يشارك المجلس في المعرض المقام على هامش الفعاليات، والذي يضم منتجات «تلي شندويل» الحاصل على العلامة الجماعية ومنتجات أخرى بأيدي سيدات مصريات تدربن في ورش نظمها المجلس.

اجتماعات جمعيات منظمة «وايبو»

يذكر أن اجتماعات جمعيات منظمة الـ«وايبو»، والتي يشارك فيها المجلس القومي للمرأة، تعتبر أحد أبرز الأحداث السنوية في مجال حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي، وتضم تلك الجمعيات مختلف الهيئات المعنية بتنظيم الملكية الفكرية على المستوى الدولي، والتي تمثل جميع الدول الأعضاء في المنظمة بمشاركة عدد من الوزراء والوفود على أعلى مستوى (عدد الدول الأعضاء حوالي 193 دولة).