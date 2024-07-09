رئيس الوزراء: سعر الدواء في مصر أرخص من دول العالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن القطاع الخاص جزء من قطاع الأدوية في مصر، كما أن الدولة لها تواجد في هذا القطاع من خلال بعض الشركات المملوكة لها.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، الذي نقلته قناة اكسترا نيوز: «الجزء الأكبر من قطاع الدواء في مصر هو القطاع الخاص، والدولة حريصة على تثبيت سعر الدواء، وتدخلنا ووضعنا تسعيرة للأدوية، لذلك فإن سعر الدواء في مصر أرخص من دول العالم».

وواصل: «الدولة كانت قادرة بالتنسيق مع شركات الأدوية والقطاع الخاص على الوصول لعملية التوازن، لكن ما يحكم الدواء هو أن المادة الخام يتم استيرادها، ومن المعروف أن المواد الخام يتم الحصول عليها بالدولار».

وأكد: «كنا ندبر للشركات الدولار بالسعر الرسمي حتى في ظل وجود السعر الموازي، ولكن بعد الإجراء التصحيحي ووجود سعر واحد للدولار، اتفقنا مع الشركات على تحريك محسوب جدا وبنسب مقبولة للأدوية بتاعتنا، وفي الفترة البينية لم تستطع الشركات الحصول على المادة الخام حتى لا تخسر فحدث نقص في بعض الأدوية، وتدخلنا في هذا الموضوع واتفقت هيئة الدواء مع كل شركات الأدوية وصارت هناك خطة موضوعة لتحريك محسوب ومعروف لبعض المجموعات الدوائية حتى نهاية السنة مع كل الشركات عشان نضمن ترجع وميبقاش في أي نقص في الأدوية خلال الفترة المقبلة».

واستطرد: «ما يحدث أنه على ما بيطلع الإنتاج بياخد وقت بسيط ومتابعين الموضوع وإن شاء الله المشكلة هتخلص خلال الأسابيع القليلة المقبلة».