مدبولي: وزير التعليم لديه رؤية متكاملة لحل كل الأزمات بطريقة غير تقليدية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، يعرف جيدا الفجوة الموجودة بملف التعليم: «قال لي المسألة ليست نقص في عدد الفصول فقط، ولكن أستطيع حل المشكلة بطريقة غير تقليدية، وتشغيل المدارس القائمة بطريقة معينة، وكيفية التعامل مع مشكلة المعلمين، والتحرك في موضوع المراكز الموازية والدروس الخصوصية».

أضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي بعد أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن وزير التربية والتعليم وضع رؤية متكاملة: «سيتحرك جيدا في هذا الملف».

وتابع: «قابلنا العديد من المرشحين ونحاول مع كل الملفات اختيار الوزراء القادرين على النزول بصورة فورية للتعامل مع الأزمة، وكيف يتحركون فيها ويستطيعوا من اليوم الأول إعطاء مردود إيجابي في الشارع، هذه كانت فلسفة الاختيار، فليس لدينا رفاهية الوقت».

وواصل: «التقييم سيكون بصورة سريعة وسنقيس الأداء، ولن ننتظر فترة طويلة لكي نحدد من نجح أو من لم ينجح، ستكون هناك متابعة دورية وتقييم سريع، فإذا شعرنا أن هناك شخص غير قادر على الإنجاز نستطيع التدخل والتعديل».