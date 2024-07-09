«مدبولي»: انخفاض كبير في حجم الدين الخارجي.. ولدينا رؤية للسيطرة على الإجمالي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الحكومة لديها رؤية واضحة جدا في السيطرة على الدين الإجمالي للدولة سواء المحلي أو الخارجي.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديدة نقلته قناة اكسترا نيوز، أن الأرقام سيعلنها البنك المركزي، إذ كانت آخر إحصائية معلنة في ديسمبر 2023، مشددًا على أن الدين الخارجي انخفض بأرقام كبيرة.

وأوضح أن الأرقام المعلن عنها في 30 يونيو تظهر انخفاضا كبيرا في الدين الخارجي، وهذا مصحوب بكل الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة، والاستثمارات التي دخلت الدولة عبر مجموعة كبيرة من الصفقات التي تمت بنجاح.

وتابع رئيس الوزراء: «لدينا هدف واضح جدا جرى وضعه بالتفصيل في برنامج الحكومة للسنوات الثلاثة المقبلة بخصوص خفض الدين بشقيه المحلي والأجنبي ولدينا رؤية حتى عام 2030، وسنعمل بخطة تنفيذية واضحة».

وأكد أن الغالبية العظمى من هذه الأرقام كلها راحت في الاحتياجات الأساسية للدولة مثل القمح والوقود والمشروعات وتنفيذ مشروعات كانت الدولة في أشد الاحتياج إليها، ولم يكن من الممكن لأحد استشراف الأزمات العالمية التي حدثت، وتحملت الدولة سنة ونصف تكاليف عدم زيادة الأسعار، ولكن الحكومة اقترضت لتدبير احتياجات الدولة من الوقود، وبالتالي زادت الأعباء التمويلية، وهو ما تكرر في السلع الغذائية والأساسية.