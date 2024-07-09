مدبولي: الجانب الأكاديمي لاختيار الوزراء أحيانا لا يكون كافيا

كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن معايير اختيار الوزراء في الحكومة، وقال إنّ المعيار في ظل التحديات الموجودة في كل مرحلة هي القدرة على الشخص الذي يتم اختياره بأن يكون ملمًا بصورة كبيرة بالملف المسؤول عنه، ويعرف المشكلات والتحديات الموجودة فيه، ويكون لديه رؤية لكيفية اقتحام هذه المشكلات والتحديات، وأن تكون هذه الرؤية ليست تقليدية، ولديه بعض الأفكار الجديدة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنّ المعايير تتضمن أن يكون قادرًا على أنّ يتعامل مع الملفات ولديه مستهدفات واضحة، والتي بناء عليه يضعها أمامه لمحاسبته، عندما يتم اختياره على أساس متابعة ما قاله وقدرته على التنفيذ.

وأكد أنّ القدرة العملية على الأرض شيءٌ مهم للغاية، لأنّه أحيانًا يكون الجانب الأكاديمي غير كافٍ وحده، وأحيانًا القطاع الخاص وحده ليس كافيًا، ونحتاج المزيج بين الجانبين.