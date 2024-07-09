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«القومي للسينما» يكرم الحاصلين على جوائز الدولة بالأوبرا الأحد المقبل

كتب:

أحمد شعراني
05:54 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
عبد الرحيم كمال

عبد الرحيم كمال

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر بالتعاون مع اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة احتفالية لتكريم السينمائين الحاصلين على جوائز الدولة 2024، يوم الأحد المقبل الموافق 14 يوليو، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السابعة مساء.

تكريم الحاصلين على جوائز الدولة

ويكرم المركز القومي للسينما مدير التصوير سعيد شيمي، مهندس الديكور أنسي أبوسيف، المخرج محمد فاضل، السيناريست عبد الرحيم كمال، الناقد والسيناريست وليد سيف، حسن عماد مكاوي العميد الأسبق لكلية الاعلام جامعة القاهرة وذلك لدورهم الرائد ومشوارهم الفني والثقافي الحافل.

وعقب التكريم يتم عرض فيلمي البطيخة إخراج محمد خان، وفيلم حكاية من زمن جميل إخراج سعيد شيمي، ويعقب العروض ندوة ثقافية يديرها الناقد السينمائي احمد النبوي ويستضيف خلالها الناقد السينمائي محمود عبد الشكور.

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