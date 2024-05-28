أول تعليق لـ عبد الرحيم كمال بعد حصوله على جائزة الدولة للتفوق: غمرتني الفرحة

حصل الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، اليوم الثلاثاء، على جائزة الدولة للتفوق في الآداب لعام 2024.

وعبر كمال عن سعادته بالحصول على الجائزة عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، قائلا: «غمرتني فرحتكم، والله أنتم الجائزة الكبرى، شكرا لكل الأحباب، شكرا لأساتذتي وزملائي وأبنائي، أدام الله فرحتكم وجددها».

السيرة الذاتية لـ عبدالرحيم كمال

وعبد الرحيم كمال واحد من أهم الكتاب المصرييين في الوقت الحالي، وبعيدًا عن كتابة السيناريو الدرامي، هو كاتب روائي وقاص، ولد بمحافظة سوهاج بقرية العيساوية، وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 2000، وله إسهامات مهمة في الدراما المصرية لعل آخرها مسلسل الحشاشين الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2024.