عبد الرحيم كمال عن مسلسل الحشاشين: مغامرة كبيرة وعمل تاريخي صعب

وصف السيناريست الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، تجربة مسلسل «الحشاشين» بالمغامرة الكبيرة جداً لدرجة أنها كادت أن تقترب بأن تكون مستحيلة.

تابع خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، قائلا: «مغامرة كبيرة ولولا تهيؤ الظروف لما كان سيخرج إلى النور من بداية فكرة إني أروح لمنتج وأطلب منه عمل الحشاشين».

وواصل: «ثاني العوامل التي ساعدت العمل على نجاح العمل هو المخرج بيتر ميمي الذي استطاع تجسيد عمل تاريخي صعب؛ لكن في نفس الوقت قريب إلى الجمهور وتحقيق ذلك فنيًا أمر مهم ورائع وأن هناك ثالث عامل الذي توج نجاح العمل أن يقوم الفنان كريم عبد العزيز بشخصية حسن الصباح فهو من أهم عوامل النجاح».