ناصر عبد الرحمن يُهنئ عبد الرحيم كمال لفوزه بجائزة الدولة للتفوق

هنأ الكاتب ناصر عبد الرحمن الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال بعد حصوله على جائزة الدولة للتفوق في الآداب، اليوم، حيث أعلنت وزارة الثقافة اسمه ضمن الفائزين بجوائز 2024.

وكتب «ناصر» عبر حسابه على «فيسبوك» قائلا: «مبرووووك الكاتب العظيم عبدالرحيم كمال الجائزة التقديرية في الأدب».

وعبد الرحيم كمال واحد من أهم الكتاب المصريين في الوقت الحالي، وبعيدًا عن كتابة السيناريو الدرامي، هو كاتب روائي وقاص، ولد بمحافظة سوهاج بقرية العيساوية، وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 2000، وله إسهامات مُهمة في الدراما المصرية لعل آخرها مسلسل «الحشاشين»، الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2024.