تحديث جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

أعلنت مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب عن تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-7-2024 خلال التعاملات المسائية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3205 جنيهات للشراء و3185 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووفق الشعبة العامة للذهب، عاد سعر جرام الذهب عيار 21 للاستقرار بعد أن تراجع خلال الساعات الماضية بشكل محدود بسبب قلة الإقبال على شراء الذهب واتجاه قطاع كبير من المواطنين للاستثمار في شهادات البنوك لأنها استثمار آمن ومضمون كما يراه البعض.

وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 خلال منتصف تعاملات الصاغة المصرية، وذلك وفقا لآخر تحديث صادر من الشعبة العامة للذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر بلغ نحو 3205 جنيهات للشراء، و3185 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3663 جنيهًا للشراء، و3643 جنيها للبيع.

ووصل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2747 جنيهًا للشراء، و2730 جنيها للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر 2137 جنيها للشراء، و2123 جنيهًا للبيع.

استقرار سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 25 ألفًا و640 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر إلى نحو 2358 دولارا للشراء، و2357 دولارا للبيع.