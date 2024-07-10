حزمة متكاملة من الخدمات.. تعرف على أهداف مبادرة حياة كريمة

في 2 يناير عام 2019، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق مشروع تطوير القرى المصرية «حياة كريمة»؛ بهدف تحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

أهداف مشروع حياة كريمة

ووفقا لما جاء على الموقع الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة»، يهدف هذا المشروع إلى التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لسكان الريف المصري من خلال تحسين وتطوير 4584 قرية، التي تمثل 58% من إجمالي سكان البلاد.

وتتضمن الخدمات التي يهدف المشروع إلى تقديمها حزمة متكاملة من الخدمات الأساسية والبنية التحتية مثل تحسين الطرق ووسائل النقل، ونظام الصرف الصحي ومياه الشرب، وتوفير الكهرباء والإنارة العامة، إضافة إلى توفير الغاز الطبيعي وتطوير الوحدات المحلية، وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية.

تحقيق تنمية اقتصادية

يتناول المشروع أيضًا التنمية الاقتصادية عبر إنشاء مجمعات صناعية، وتأهيل مهني للشباب، وتشغيل أهالي القرى في مشروعات توفر عوائد اقتصادية، بالإضافة إلى التدخلات الاجتماعية من خلال تحسين التعليم والقضاء على الأمية، وتوفير سكن كريم، وإجراء حملات توعوية وثقافية ورياضية، وتأهيل نفسي واجتماعي.

ويجرى تنفيذ المشروع بدءًا من المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة، إذ جرى تحديدها في 50 مركزًا تقع في 20 محافظة، تشمل 1391 قرية و11087 عزبة وتابعا، بإجمالي استثمارات تصل إلى 150 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع حوالي 18 مليون مواطن.