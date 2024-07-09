«أنت الحياة» للمرأة والطفل.. مبادرة جديدة من «حياة كريمة» لدعم الأسر المصرية

منذ تدشين مؤسسة حياة كريمة، يعمل فريقها على قدم وساق لتوفير حياة أفضل للمحتاجين في شتى المحافظات، شباب يتجول بين القرى والمدن، يطلقون مبادرات جديدة تحت رعاية الدولة، آخرها «أنت الحياة» لتوفير حياة أفضل للجميع، وبشكل خاص المرأة والطفل، والتي انطلقت في مركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية.

تفاصيل مبادرة «أنت الحياة»

أطلقت حياة كريمة في الأيام القليلة الماضية، مبادرة «أنت الحياة» في مركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، مستهدفة القرى الأكثر احتياجًا بمشاركة 10 جهات، شملت فعالياتها القوافل الطبية، صندوق مكافحة الإدمان وندوات توعوية، امتحانات محو الأمية، وقدموا للأطفال أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية مثل مسرح العرائس، وغيرها من الفعاليات التي انطلقت يوم 6 يوليو الجاري، واستمرت 3 أيام، وفق الصفحة الرسمية لـ«حياة كريمة».

نجاح كبير لمبادرة «أنت الحياة»

وبحسب تقديرات مؤسسة حياة كريمة، فإن اليوم، آخر أيام مبادرة «أنت الحياة» التي استقبلت في يومها الأول حوالي 1556 مستحقا من قرى مركز ومدينة القنطرة شرق، صندوق مكافحة الإدمان، ندوات توعوية حضرها أكتر من 200 مواطن، امتحانات محو الأمية بحضور أكتر من 100 مواطن، ومسرح العرائس بحضوره أكتر من 280 طفلا، بحضور جهات رسمية، منها وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وجامعة قناة السويس ومؤسسة مصر الخير والمجلس القومي للمرأة وأراسكوب والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ومؤسسة عمال مصر، مع استمرار رحلة «أنت الحياة» بالفعاليات السابقة في كل المحافظات.