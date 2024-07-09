النائبة ميرال الهريدي: جهود حياة كريمة تؤكد المسار الصحيح للدولة نحو التنمية

قالت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن جهود مبادرة حياة كريمة في السنوات الأخيرة، تؤكد أن الدولة تسير في الطريق الصحيح لتقليل نسبة الفقر والقضاء على الأمية، والعمل على الارتقاء بالمواطن المصري لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطن.

حياة كريمة للمواطن المصري

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 أصبحت الآن أكبر وأضخم مشروع يهتم بالريف المصري والقرى الأكثر احتياجًا في الريف ومحافظات الصعيد، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري من خلال توفير الاحتياجات اللازمة من المياه والغاز والصرف الصحي.

إزالة العراقيل والتعامل مع الأزمات

وأوضحت الهريدي أن حياة كريمة استطاعت إزالة العراقيل، والتعامل مع الأزمات والتحديات التي كانت تواجه الدولة المصرية دائمًا في الريف والقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا من نقص الخدمات الصحية والتعليمية، بجانب الحاجة الملحة لتحسين مياه الشرب والصرف والصحي وغيرها من المرافق الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري في حياته الطبيعية.