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حلقة رومانسية لرامي جمال وزوجته في «معكم منى الشاذلي» الجمعة المقبل

كتب:

أحمد شعراني
06:50 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
رامي جمال وزوجته ناريمان

رامي جمال وزوجته ناريمان

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي المطرب والملحن رامي جمال وزوجته ناريمان في حلقة رومانسية، الجمعة المقبل، ببرنامج «معكم» المذاع على قناة «ON».

يتحدث رامي عن كواليس تعارفه على زوجته، وكيف تحولت علاقة العمل إلى حب وارتباط من أول جلسة، وكيف تزوجها خلال أسبوع واحد فقط من الخطوبة؟

وتوضح ناريمان كيفية تخطيهما سويًا العديد من الصعاب التي قابلتهما في الحياة، وكيف كان تمسكهما ببعضهما أكبر من أي شيء؟

كما يشير رامي جمال إلى الأغنية التي صنعها خصيصًا لناريمان، والتي حققت نجاحًا كبيرا كأغنية عاطفية ولم يكن يعلم أحد أنها إهداء منه لزوجته.

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