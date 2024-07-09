أكرم القصاص: مواجهة التحديات والتواصل مع المواطنين من مهام الحكومة الجديدة

كاتب صحفي: مواجهة التحديات والتواصل مع المواطنين من مهام الحكومة الجديدة

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إنّ المواطن يحتاج إلى الشعور بالتغيير على أرض الواقع مع الحكومة الجديدة وخصوصًا الجزء العاجل من احتياجات المواطن، لافتًا إلى أنّ الجزء العاجل هو الكهرباء والأسعار في الأسواق والتضخم، مع ملاحظة أن قطاع الصناعة وفرص العمل والاستثمارات مرتبطة بشكل أكبر بوجود روح الفريق في التنسيق ما بين هذه القطاعات.

وأضاف القصاص، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على فضائية «الحياة»، أنّ التضخم إلى حد كبير مرتبط بتخفيف حركة الاستيراد وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أنّه من الإيجابي حديث دولة رئيس الوزراء عن ملفات التعليم والإصلاح الاقتصادي ومصارحة الحكومة بالمعلومات الموجودة لديها.

وواصل: «لا يعيب الدكتور مصطفى مدبولي شأن شهادات وزير التربية والتعليم الجديد، لأن أي وزير سيتم محاسبته خلال 3 شهور عن نتائج برنامجه ومستهدفات وزارته، لأن بناء الثقة لدى المواطن من خلال النتائج التي يشعر بها المواطن على أرض الواقع وليس من الوعود، ومن أهم المهام لدى الحكومة الجديدة مواجهة التحديات والتواصل مع المواطنين».