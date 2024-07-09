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رئيس الوزراء يكشف حقيقة وقف خطة الحكومة لتخفيف الأحمال

كتب:

محمد عزالدين
05:36 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف حقيقة وقف خطة الحكومة لتخفيف الأحمال

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة وقف خطة الحكومة لتخفيف الأحمال، قائلا: «لم نكن ننوي الإعلان عن هذا الموضوع، لكني طلبت وكلفت الوزراء في سبيل الوصول إلى المستهدف، وهو الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، للبدء في إجراء تجارب على الأرض، إذا جرى وقف قطع الكهرباء فما الاحتياجات اليومية الحقيقية والدقيقة للوقود لنكون جاهزين؟».

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي: «أعلنا عن شراء شحنات وقود، وإنّ هذه الشحنات خاصة بفصل الصيف، وأتابعها يوميًا مع الوزراء، والشحنات تصل تباعا، وما طلبته تجربة لمعرفة أقصى حمل اليوم، إذا جرى تخفيف الأحمال كيف سيكون حجم استهلاك الوقود».

وتابع: «هناك تقديرات وأرقام من الكهرباء والبترول، لكن أردنا معرفتها على الطبيعة، لنتأكد بتجربة عينية وواقعية على الأرض بمعرفة حجم الاستهلاك اليوم».

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بقلم محمد عزالدين