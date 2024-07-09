عزة مصطفى: المواطن سيلمس التغيير خلال أول شهر من عمل الحكومة الجديدة

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إنّ المواطن سيلمس التغيير خلال أول شهر من عمل الحكومة الجديدة، إذ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ الحكومة قادرة على حل المشكلات بطريقة غير تقليدية.

الحكومة الجديدة ستتعامل بشكل مختلف تماما

وأضافت مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»: «من الواضح أنّ الحكومة ستتعامل بشكل مختلف تمامًا، وهذا الأمر كان واضحًا منذ بيان الحكومة، أمس، لأنّها تنظر في معظم الطلبات من الناس الأكاديميين والمتخصصين والجمهور والمواطنين».

رئيس الوزراء كان واضحا وصريحا

وتابعت بأنّ رئيس الوزراء كان واضحًا وصريحًا وتحدث عن تخفيف الأحمال وكلف المحافظين بعمل تجارب على الأرض لقياس الاحتياجات الحقيقية والضرورية من الوقود.