أستاذ صحة نفسية: كلمة «أنت بتعملي حاجة» من العنف اللفظي بين الأزواج

قالت الدكتورة سامية صابر، أستاذ الصحة النفسية، إن هناك أشكال عديدة للعنف اللفظي بين الأزواج، منها كل قول فيه توجيه اللوم أو السخرية، لافتا إلى أن هناك كلمة خطيرة يرددها الأزواج تعتبرا عنفا لفظيا فكلمة «أنت بتعملي حاجة» من العنف اللفظي.

زوج يشكو من زوجته

وأضافت أستاذ الصحة النفسية مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «في قصة لزوج راح لطبيب نفسي وقاله أنا تعبان جدا أنا بشتغل ومراتي لا تعمل، فالطبيب قاله قولي يومك فيه إيه، قاله أنا بقوم الساعة 7 الصبح بفطر وأروح شغلي، ومراتي بتصحي الساعة 5 تحضر الفطار لي وتودي الأولاد المدرسة، وبرجع الساعة ثلاثة تكون هي رجعت الأولاد من المدرسة، وبعد كده أنا بنام وهي بتظبط البيت والمطبخ علشان مش بتشتغل، وبصحى بقوم تعملي شاي، وهي بتذاكر للأولاد علشان هي مش بتشتغل، قاله طيب هي كل ده مش بتشتغل، المفروض إن هي اللي تيجي لي هنا».

التعامل بين الأزواج

وتابعت: «المفروض التعامل بين الأزواج يكون على مبدأ المساعدة والعمل بين الطرفين لبناء المنزل والأسرة وعدم إنكار أو التقليل من أي عمل يقوم به الطرف الثاني».

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