أستاذ علم اجتماع: الانفصال العاطفي أهم أسباب العنف بين الأزواج

قال الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن من أهم الأسباب التي تؤدي إلي الانفصال العاطفي والطلاق، هو العنف بين الأزواج.

وأضاف أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج البيت، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «العنف بين الأزواج له 3 أشكال، العنف الجسدي وهو الضرب والإيذاء، والعنف اللفظي وهو السب والإهانة، والعنف الرمزي وهو التشهير بالسمعة على مواقع التواصل الاجتماعي».

الطلاق المبكر والعنف

وتابع: «العنف اللفظي المتبادل من الأزواج، ومن الأباء إلى الأبناء، ومن الأبناء إلى الأباء، ومن الأحفاد إلى الأجداد، وعند دراسة حالات الطلاق المبكر اكتشفنا أن العنف يعتبر عنصرا مكملا يؤدي إلى انفجار المشكلة، احيانا بيكون في مشكلة يمكن تُحل لكن عنف لفظي ممكن يدمر العلاقة، وممكن أن يتطور الأمر إلى الضرب، وهذه التداعيات تطول المجتمع كله».

أسباب زيادة معدلات العنف في المجتمع

وأوضح أن من أسباب زيادة معدلات العنف في المجتمع، التغيرات المناخية والزحام، فالحر الشديد يجعل الخلق ضيقا، وأيضا ممكن يرجع إلى الضغوط النفسية التي قد تولد العنف، لافتا إلى أن العنف يمكن أن يرجع إلى التقليد، فممكن جريمة فيها عنف يتم تقليدها.