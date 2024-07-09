موتيابا محترف الزمالك يعتنق الإسلام ويغير اسمه لـ«جمال».. عاجل

اعتنق الدولي الأوغندي رافيس موتيابا نجم نادي الزمالك الديانة الإسلامية، وفقًا لما كشفه زميله التونسي حمزة المثلوثي.

موتيابا يعتنق الإسلام

وعبر حسابه الشخصي على منصة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نشر حمزة المثلوثي صورة عبر خاصية «استوري» صورة تجمعه بالأوغندي ترافيس موتيابا محترف نادي الزمالك، معلقًا عليها «مرحبًا بك في الإسلام يا أخي».

ومن جانبه، كشف محمد أشرف روقا عن تغيير موتيابا لاسمه ليصبح «جمال» وفقًا لما نشره على حسابه على إنستجرام.

إذ كتب روقا: «مرحبًا بك في الإسلام أخي جمال».

ويحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة بعد خوض 24 مباراة فقط في الموسم الحالي من البطولة المحلية.