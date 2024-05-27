«الإدارية العليا» تؤكد صحة انتخاب حسام المندوه أمينا لصندوق نادي الزمالك

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، بقبول الطعون رقم 70/2070 و70/20807 المقامين من حسام الدين المندوه توفيق الخواجة ورئيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وإلغاء حكم أول درجة واستمرار حسام المندوه أمينا لصندوق نادي الزمالك.

الطعون المقدمة

وتختصم الطعون كلا من:

1- وزير الشباب والرياضة

2- مدير مديرية الشباب والرياضة

3- رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لنادي الزمالك

4- رئيس اللجنة الأولمبيّة المصرية

5- كريم محمد عادل

تنفيذ الحكم

ويأتي ذلك لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الدعوى رقم 78/8801 بجلسة 14 يناير 2024 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإبقاء على اسم حسام الدين المندوه توفيق الخواجة عضو مجلس النواب الحالي كأمين صندوق بمجلس نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2023-2027.