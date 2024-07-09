جائزة مصر للتميز الحكومي تبدأ التقييم المكتبي لطلبات الترشح في دورة 2024

أعلنت إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بدء مرحلة التقييم المكتبي لطلبات الترشح المقدمة من الجهات المشاركة في دورتها الرابعة 2024، بإجمالي عدد 2844 طلب ترشح موزعة على 19 فئة مؤسسية وفردية وبمشاركة 134 من المقيمين ورؤساء الفرق، ورؤساء لجان الجودة المستقلين عن الجهات الحكومية.

جائزة مصر للتميز الحكومي

وأكد السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، أن نزاهة وحوكمة عمليات التقييم هي حجر الأساس الذي ترتكز عليه عمليات الجائزة، الأمر الذي تطلب اختيار مقيّمين ذوي جدارات وخبرات متميزة وفق سلسلة من الإجراءات تضمنت استحداث منهجية علمية لتأهيل وتطوير مقيمي جائزة مصر للتميز الحكومي باستخدام الأدوات التقييمية المعتمدة دوليًا، ومن خلال الاستعانة ببيت خبرة في نفس ذات المجال.

يذكر أن فريق المقيّمين المشاركين بالدورة الرابعة من الجائزة يمثلون مجموعة من الدول، هي مصر والإمارات والأردن والسعودية.

أعمال التقييم تستمر 60 يوما

وتستمر أعمال التقييم لمدة 60 يومًا، على أن تبدأ الزيارات الميدانية للقائمة المختصرة لأفضل 5 أو 10 جهات وأفراد، خلال شهر أغسطس المقبل، وصولا لعرض النتائج النهائية على لجنة التحكيم «بعضوية مستقلة من دولة الإمارات» خلال سبتمبر المقبل.