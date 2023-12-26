إعلان الكليات الفائزة بجائزة التميز الحكومي في جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، في مستهل جلسة مجلس الجامعة التي عقدت اليوم برئاسته وبحضور أعضاء المجلس الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحي شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العلىا والبحوث وعمداء الكليات، الكليات التي حصلت على الثلاث مراكز الأولى في منظومة الجوائز الداخلية للجامعة للتميز الحكومي.

جائزة التميز الحكومي في جامعة المنوفية

وأعلن رئيس الجامعة، فوز كلية الصيدلة بالمركز الأول، وكلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الثاني وكلية الهندسة الإلكترونية بالثالث

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للكليات الفائزة بالجوائز الداخلية لجائزة الجامعة للتميز الحكومي والتي ستتأهل لرفع ملفاتها على منصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن فعاليات جائزة مصر للتميز الحكومي، مؤكدا على أهمية المشاركة في المسابقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي أطلقها لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، والارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز، بما يساهم في تحقيق التنمية، بالإضافة إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوي كافة المؤسسات الحكومية، موجها بأهمية تحفيز الجهاز الإداري بجميع القطاعات بالجامعة لبناء نموذج مؤسسي جيد يطبق مفاهيم الحوكمة والتنمية المستدامة، للمشاركة في مختلف الجوائز المحلية والدولية.

تكريم فريق العمل في جائزة التميز الحكومي

كما قام رئيس جامعة المنوفية، بتكريم فريق العمل القائم على إدارة ومتابعة وتقييم جائزة التميز الحكومي حيث تم تكريم كل من الدكتور علاء رضوان منسق عام الجامعة لجائزة مصر للتميز الحكومي، وفريق العمل الذي يضم الدكتور إسماعيل يوسف، الدكتورة رانيا عزمي، الدكتور إكرامي جمال، الدكتورة نها عثمان، وائل خلوصي، ماهر مرقس، حامد شريف، سحر سكر، عبد الهادي سعيد، موجها لهم الشكر على مجهوداتهم، ومتابعتهم المستمرة لتطبيق المعايير المطلوبة.