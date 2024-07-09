«السياحة» تنظم دورة تدريبية عن معالجة وتحرير الصور بالفوتوشوب 21 يوليو

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، ممثلة في المركز العلمي لتدريب مصر العليا، بالتعاون مع قطاع المتاحف، ممثل في متحف التحنيط، عن عقد دورة تدريبية بعنوان «معالجة وتحرير الصور باستخدام برنامج فوتوشوب ولايت رووم»، خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو الجاري، بمتحف التحنيط بالأقصر.

ضرورة توافر حاسب آلي شخصي مع المتدرب

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي الذي تم تعميمه على جميع هيئات وإدارات وقطاعات الوزارة، أنه يشترط في المتقدمين لحضور الدورة التدريبية «معالجة وتحرير الصور باستخدام برنامج فوتوشوب ولايت رووم»، أن يكون من العاملين بنطاق محافظات مصر العليا، وألا يكون قد حصل على ذات التدريب من قبل، مع توافر حاسب آلي شخصي مع المتدرب Laptop مثبت عليه البرنامج، إضافة إلى إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم.

آخر موعد للتقديم

وأضافت وزارة السياحة والآثار، أنه على الراغبين في حضور الدورة التدريبية استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على هذا الرابط ، وملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة، موضحا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، وذلك في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل.