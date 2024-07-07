«مستثمرو السياحة»: العلمين يمكنها استقبال الزوار على مدار العام وليس صيفا فقط

أكد الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، ضرورة استمرار عمل مدينة العلمين طوال العام بدلا من اقتصار عملها على أشهر الصيف فقط، موضحا أنّ المدينة تمتلك من الإمكانات الطبيعية والبشرية ما يمكنها من أن تكون مقصدا يقصده السياح على مدار 12 شهرا.

أنماط سياحية متنوعة في العلمين

وأضاف عبداللطيف لـ«الوطن»، أنّ المنطقة بين الإسكندرية ومطروح والتي تقع بها مدينة العلمين تعتبر منطقة بكر تصلح لممارسة جميع الأنماط السياحية، كالسياحة الصحراوية والسفاري، فضلا عن السياحة الاستشفايية والعلاجية والرياضية والترفيهية والشاطئية، لافتا إلى أنّ قرب العلمين من أوروبا والدول العربية وسهولة الوصول إليها، يجعلها ضمن المدن التي يفضل السياح زيارتها طوال العام.

العلمين مدينة سياحية متميزة

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أنّ العلمين باتت إحدى أهم المدن على الخارطة السياحية لمصر خاصة خلال فصل الصيف، مشيرا إلى أنّ أعداد غير قليلة من السياح العرب باتت تفضل قضاء إجازات الصيف بها عوضا عن قضائها في القاهرة، كما أنّ اعتدال مناخ العلمين صيفا وشتاء يعتبر أحد العوامل التي تجعلها مقصدا سياحيا جاذبا للسياح طوال العام.