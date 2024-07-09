وفد من الأساقفة يهنئ محافظ المنيا الجديد بمنصبه

استقبل اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، وفداً من الأساقفة لتقديم للتهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وضم الوفد عددًا من الأساقفة من الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية والشخصيات الدينية البارزة في المحافظة، والدكتور هانى عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، حيث عبّروا عن تمنياتهم له بالنجاح والتوفيق في مهمته الجديدة.

محافظ المنيا يستقبل وفد الأساقفة للتهنئة

أعرب محافظ المنيا عماد كدواني عن خالص تقديره وشكره وترحيبه بالمهنئين، مؤكداً على عمق الروابط الإنسانية والوطنية الجامعة لعنصرى الأمة طيلة مئات السنين، وأننا جميعاً فى حب وخدمة الوطن سواسية نسعى لرفعته وازدهاره.

تقارب الأفكار وتلاقي وجهات النظر

وخلال اللقاء، قدم وفد الأساقفة التهانى القلبية للمحافظ داعين له بالتوفيق والنجاح، وأن يعينه على أداء مهمته على اكمل ما يتمناه أبناء المنيا، مؤكدين أهمية العمل والتعاون المستمر من أجل مصرنا العظيمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ساد اللقاء أجواء الود والمحبة وتقارب الأفكار و تلاقى وجهات النظر وتمنيات الجميع بالخير والازدهار لوطننا العظيم مصر.