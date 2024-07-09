تقدم معدلات تنفيذ مسار الخط الثاني من القطار السريع.. وصل إلى المنيا

كشفت وزارة النقل، مستجدات تنفيذ الخط الثاني لشبكة القطار الكهربائي السريع «أكتوبر - أسوان - أبوسمبل» بطول 1100 كيلومتر، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مؤكدة تقدم أعمال تنفيذ المسار بين محطتي حدائق أكتوبر والعياط، والمسار بين محطة الفشن والعدوة، والمسار بين محطة سمالوط والمنيا والمسار بين محطة العدوة وبني مزار والمسار بين محطة القوصية ومنفلوط.

محطات الخط الثاني من القطار

وأكدت الوزارة، تقدم الأعمال الإنشائية لمحطة المنيا وبني مزار ومحطة أبوقرقاص ومحطة الغنايم، بداية من بوابة الدخول وصولا إلى الغرف الفنية ومنافذ بيع التذاكر ومكان خدمة العملاء والغرف المتخصصة الإدارية، موضحة أن جميع الأعمال تتم وفق المعايير العالمية وبأيادٍ مصرية خالصة.

ووصفت وزارة النقل، المشروع بأنه بناء المستقبل، ويُعتبر أحد أهم شرايين التنمية ويسهم في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية، فضلاً عن الربط مع المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية.

أهمية شبكة القطار السريع

ووفق وزارة النقل، تحقق شبكة القطار الكهربائي السريع، التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، وخدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي.