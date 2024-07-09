محافظ المنيا يتفقد عددا من المستشفيات ويوجه بالعمل على راحة المرضى

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،، جولاته الميدانية المفاجئة، حيث تفقد صباح اليوم، عدداً من القطاعات الخدمية المختلفة بمركز سمالوط، للوقوف على سير العمل ومتابعة القضايا والمشكلات التي تمس حياة المواطنين والعمل على حلها على أرض الواقع، وتلبية كافة احتياجاتهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

محافظ المنيا يتفقد مستشفيات مركز سمالوط

بدأت جولة المحافظ بتفقد مستشفى سمالوط التخصصي، حيث تابع المحافظ انتظام سير العمل بكافة الأقسام شملت (الاستقبال والطوارئ - الأشعة - المعامل - العيادات الخارجية - قسم الكلى - وحدة رعاية الأطفال والمبتسرين - الحضانات - العمليات - التغذية)، حيث أجرى المحافظ حواراً مع المرضى وذويهم، استفسر خلاله عن الخدمة المقدمة منذ دخولهم المستشفى وآلية تعامل الأطقم الطبية ومدى توافر الرعاية الطبية الشاملة لهم، واطمئن المحافظ على تقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأهالي المحافظة.

ووجه المحافظ، بسرعة توفير أماكن لانتظار أهالي المرضى وذويهم لتلاشي وجود تكدس، مع توفير كافة سبل الراحة اللازمة لهم، مكلفاً بتشديد الحراسة والتأمين والحماية المدنية بالمستشفى وتوفير الكوادر المدربة في هذا المجال مع التأكيد على حسن استقبال المريض وتوجيهه إلى القسم العلاجي المختص، إلى جانب دراسة احتياجات ومطالب المستشفيات سواء كانت إدارية أو فنية أو مهنية والعمل على حلها فوراً.

شرح تفصيلي للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

أوضح المحافظ أن المستشفى بعد تطويرها تعتبر إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، وتتيح خدمات طبية وعلاجية لائقة بالمواطنين، حيث تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية والتي تأتى في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين بما يتطلب تضافر جهود كافة الاجهزة التنفيذية تحقيقاً للصالح العام.

وتابع المحافظ جولته بتفقد المستشفى العام والمركز الطبي بسمالوط ، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن الخدمات الطبية المقدمة في كافة الأقسام للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق وتوافر كافة الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية والتزام الأطقم الطبية وطاقم التمريض بنوبتجيات العمل لضمان التعامل الفوري مع حالات الطوارئ والمترددين.

متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي

واستكمل المحافظ جولته، بزيارة مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط لمتابعة سير العمل، ومدى الالتزام التام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك لتحقيق الانضباط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم المرور على المركز التكنولوجي والأقسام الخاصة بتراخيص البناء والمتغيرات المكانية، وذلك بهدف متابعة الإجراءات المتبعة من الوحدة المحلية في تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجهاً بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين و أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل بهذا الملف الحيوي.

وخلال الجولة، استجاب المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين لوجود حفر يعيق المارة بشارع المشرحة خارج المستشفى التخصصى لتوصيل الصرف الصحى حيث تم الانتقال إلى الموقع فورا ، و كلف المحافظ رئيس المركز بإنهاء أعمال التوصيل وسرعة ردم الحفر، كما انتقل المحافظ، إلى شارع الصفصافة لمعاينة استكمال أعمال ربط خط طرد الصرف الرئيسي قطر 1200، بطول 700 متر، مكلفاً رئيس المركز بالتنسيق مع مسئولي قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لإنهاء الأعمال المتبقية وذلك تمهيداً لرد الشيء لأصله وإعادة رصف الشارع وعودته للعمل باعتباره من أهم الطرق الرئيسية والحيوية بمدينة سمالوط، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية، رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور سعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط.