نقيب الصحفيين الأسبق: لدينا أجيال ستصنع المستقبل رغم كل العقبات

كرم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، جلال عارف، نقيب الصحفيين الأسبق، وذلك بعد حصوله على جائزة النقابة التقديرية؛ لجهوده الكبيرة التي ساند بها النقابة طوال فترة عضويته بها.

وقال عارف، إن النقابة تظل دوما الدرع الحامي للصحفيين، وقلعة الحريات، ووجه الشكر لكل من ساهم في منحه هذا التكريم، متابعا: لابد أن أتذكر الأساتذة الأجلاء الذي علمونا جميعا أن الكلمة أمانة، وللحرية ثمن، والوطن يستحق دائما كل ما هو قيم، ووحدة الصحفيين هي الرباط المقدس الذي لا بديل عنه لكي نحفظ الحقوق ونضمن الحريات ونحقق التقدم الذي نريده.

جوائز التفوق

وتابع: نحن اليوم جميعا ضيوفا على أبنائنا الفائزين في جوائز التفوق اليوم، ونسعد بهم ونحيي هذا الحيل الذي يحفر في الصخر، وفي ظل ظروف صعبة أن يقول للجميع إن نهر الإبداع في الصحافة المصرية لا يزال يتدفق وأن القادم أفضل مع أجيال سوف تصنع المستقبل على رغم كل العقبات.

انطلقت منذ قليل، فعاليات حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية ، الذي تنظمه نقابة الصحفيين ، التي تقام تحت رعاية مجلس الوزراء، والشركة المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامية ، وبحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.