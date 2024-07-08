«الصحفيين» تعلن عن حفل لتكريم المتفوقين من أبناء الزملاء
كتب:
سهيلة هاني
04:35 م | الإثنين 08 يوليو 2024
نقابة الصحفيين
أعلنت اللجنتان الاقتصادية والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين تنظيم حفل لتكريم المتفوقين من أبناء الزملاء الذين حصلوا على حد أدنى من الدرجات 90% من الشهادات «الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية»، أو تقدير عام جيد جدًا في الكليات والمعاهد.
حفل تكريم أبناء الصحفيين
وأوضحت النقابة أنّ حفل التكريم سوف يقام برعاية المصرف المتحد وبنك ناصر الاجتماعي، على أنّ يتم تقديم صورة من الشهادة الدراسية للطالب بمكتب شؤون المجلس بالطابق الثاني في النقابة، بعد ظهور نتيجة شهادة الثانوية العامة.
ولفتت النقابة إلى أنه سيتم تكريم أبناء الصحفيين الذين نجحوا العام الماضي خلال حفل هذا العام، وسيجري تحديد موعد الحفل في وقت لاحق.