«الصحفيين» تعلن عن حفل لتكريم المتفوقين من أبناء الزملاء

أعلنت اللجنتان الاقتصادية والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين تنظيم حفل لتكريم المتفوقين من أبناء الزملاء الذين حصلوا على حد أدنى من الدرجات 90% من الشهادات «الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية»، أو تقدير عام جيد جدًا في الكليات والمعاهد.

حفل تكريم أبناء الصحفيين

وأوضحت النقابة أنّ حفل التكريم سوف يقام برعاية المصرف المتحد وبنك ناصر الاجتماعي، على أنّ يتم تقديم صورة من الشهادة الدراسية للطالب بمكتب شؤون المجلس بالطابق الثاني في النقابة، بعد ظهور نتيجة شهادة الثانوية العامة.

ولفتت النقابة إلى أنه سيتم تكريم أبناء الصحفيين الذين نجحوا العام الماضي خلال حفل هذا العام، وسيجري تحديد موعد الحفل في وقت لاحق.