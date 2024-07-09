«الاتحاد الديمقراطي»: تأجيل إخلاء مقر نادي الصيد أسعد أهالي الإسكندرية

وجّه حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لموافقته على تأجيل إخلاء مقر نادي الصيد بالإسكندرية، مؤكدا أن هذا الأمر أسعد جميع أهالي الإسكندرية؛ لاهتمامهم بالرياضة، ويعتبر نادي الصيد العريق من قديم الأزل ومنطقة ترفيهية لأعضائه من خلال الخروج للجلوس بها والاستمتاع بأجواء البحر.

التناغم بين الحكومة والشعب

وأضاف «ترك»، خلال مداخلة هاتفية عبر «اكسترا نيوز» أنه مندهش بالتجديد الذي تم في التشكيل الوزاري الجديد الذي يتضمن عقد مؤتمر صحفي أسبوعي، ما يدل على المصداقية، موضحا أنه منذ بداية الحوار الوطني تزداد الديمقراطية مع زيادة استيعاب الشعب لها، ما أحدث تقاربا وتناغما بين الشعب والحكومة.

استمرار تطوير وسائل النقل والمواصلات

وأكمل: «اجتماع الحكومة يتضمن النهوض بمصر من خلال تطوير مشروعات النقل والمواصلات، وظهر ذلك التطور بشكل ملحوظ في المترو والسكك الحديدية وكل الطرق، كما يؤكد المؤتمر على استمرار التطور في مخنلف الجوانب».