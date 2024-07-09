جدول امتحانات الدور الثاني أزهر 2024 جميع المراحل.. وموعد انطلاقها

بالتزامن مع اقتراب امتحانات الأزهر الدور الثاني يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الدور الثاني أزهر 2024 جميع المراحل، والتي أعلنتها قطاع المعاهد الأزهرية، إذ حددت جدول امتحانات جميع المراحل بدايةً من الإبتدائية حتى الثانوية للطلاب الراسبين في مادة أو اثنين .

جدول امتحانات الدور الثاني أزهر 2024 جميع المراحل

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الدور الثاني أزهر 2024 جميع المراحل، والذي يبدأ عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية الأزهرية، وتعرض «الوطن» خلال السطور التالية جدول الامتحانات في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها حيث تبدأ من 20 يوليو الجاري وحتى 20 أغسطس المقبل لصفوف النقل والشهادات.

مواعيد امتحانات الدور الثاني أزهر 2024

-امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإبتدائية والإعدادية يوم الأربعاء 7 أغسطس 2024

-موعد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الابتدائية من الرابع وحتى الخامس الابتدائي يبدأ 20 يوليو 2024.

-موعد امتحانات الدور الثاني للصف الأول والثاني الإعدادي الأزهري تبدأ من 20 يوليو 2024.

- موعد امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية الدور الثاني تبدأ من يوم الأربعاء 7 أغسطس 2024.

-موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني تبدأ من يوم الأربعاء 7 أغسطس 2024.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني تبدأ من يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024.

وحول جدول امتحانات جميع الصفوف الأزهرية تأتي كما مرفق على النحو الآتي: