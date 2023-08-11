«أزهر سوهاج» تحصر حركة الانتدابات وتضع خطة امتحانات الدور الثاني

عقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية اجتماعا موسعا بمسؤولي الإدارات التعليمية ومديري المراحل الابتدائية ورياض الأطفال ومدير إدارة الامتحانات وشئون الطلاب وموجهي العموم بديوان المنطقة.

حصر الانتدابات والعجز بين المدرسين

ناقش حمادي حركة الانتدابات وحصر العجز والزيادة بكافة التخصصات في المعاهد بمراحلها التعليمية المختلفة وتوقيت الانتهاء من حركة الندب بما يضمن استقرار العملية التعليمية بالمعاهد في إطار استعدادات المنطقة للعام الدراسي الجديد

استعدادات الدور الثاني للثانوية

كما تناول الاجتماع استعدادات المنطقة لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية ومناقشة تقارير سير العمل والمتابعة لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية المنعقدة خلال هذه الفترة.

وشدد رئيس المنطقة على أهمية المتابعة العامة للجان ورصد العقبات التي يمكن أن تحدث مشيراً لأهمية التواصل مع المنطقة وقيادتها لضمان حسن سير العمل وانتظامه.

القبول برياض الأطفال

كما تناول اللقاء آخر المستجدات والتعليمات المتعلقة بالقبول بمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية.

وخلال اللقاء أوضح رئيس المنطقة لمديري الإدارات كيفية العمل علي تيسير اجراءات التحويل بين الأزهر والتربية والتعليم ، كما قام فضيلته بالرد علي استفساراتهم حول العقبات التي تواجههم وكيفية التعامل معها ، وشدد فضيلته علي ضرورة التيسير علي أولياء الأمور وتذليل.