مركز القاهرة للدراسات: تحويلات المصريين بالخارج زادت حصيلتنا الدولارية

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تحويلات المصريين فى الخارج كانت متوقعة لزيادة الحصيلة الدولارية، بدليل أننا في يونيو الماضي حققنا 2.7 مليار دولار تحويلات من العاملين فى الخارج للدولة المصرية.

زيادة تحويلات المصريين بالخارج

وقال عبد المنعم السيد، خلال لقاء له لبرنامج «الساعة 6» عبر فضائية «الحياة»، إنه مع نهاية العام ممكن أن نعود لما كنا عليه، في حدود ما بين 28 لـ32 مليار دولار سنويا وهو ما يعني دعم للاقتصاد وضرب للسوق السوداء وزيادة الحصيلة الدولارية والسيطرة على الأسواق الموازية إذا ظهرت مرة أخرى وهو مؤشر يؤكد أن هناك ثقة ما بين العمالة المصرية في الخارج للتحويل على الطريقة الشرعية عن طريق البنوك.

أوضح: «زيادة الاحتياطي النقد، يعتبر صمام أمان فكلما زاد الاحتياطي النقدي كلما زادت قدرة الدولة على سداد مستحقاتها المالية، وتوفير احتياجات الخاصة بها، الاحتياطي النقدي اليوم زاد 258 مليون دولار، أصبحنا 46.3 مليار دولار، وهذا رقم جيد لم يحقق من قبل».