أسعار السمك اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في الأسواق.. كيلو البلطي بكام؟

شهدت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 9-7-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وتختلف الأسعار وفقا لكل منطقة سكنية بأخرى، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السمك والجمبري بمختلف أنواعهم في الأسواق، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو السمك الماكريل المجمد بنحو 120.12 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بنحو 104.29 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك السردين المجمد بنحو 98.39 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو السمك الشعور بنحو 201.54 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو السمك الحدادي بنحو 78.89 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو السمك البربوني (المتوسط) بنحو 136.59 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك السبيط بنحو 306.83 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو السمك البلطي (الصغير) بنحو 63.46 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو السمك البلطي الأسواني نحو 85.59 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بنحو 158.46 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك الثعابين بنحو 245.88 جنيه.

أسعار الجمبري اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري (الصغير) نحو 190.88 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الجمبري (الجامبو) بنحو 449.71 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري (الوسط) بنحو 275.53 جنيه.