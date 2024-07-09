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رئيس حزب الغد يدعو الحكومة لتفعيل الرقابة على الأسواق

كتب:

محمد جعفر
02:14 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
موسى مصطفي موسى

موسى مصطفي موسى

أكّد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أنَّ الطلبات من الحكومة الجديدة متعددة وفي مجالات عديدة، لكن علينا أن نميز بين العاجل منها والآجل.

وأضاف رئيس حزب الغد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إيجاد الحلول العملية والجذرية لأزمة الكهرباء، ومحاولة حلها بشكل نهائي قاطع نهاية هذا العام، أمر عاجل وليس آجل، وكذلك ضبط أسعار السلع وتفعيل الرقابة الحكومية على الأسواق، تأتى على رأس مطالب المواطنين في الشارع.

تشكيل لجنة إدارة أزمة

دعا رئيس حزب الغد رئيس الحكومة بتشكيل مجموعة إدارة أزمة بخصوص موضوع الكهرباء ومدها بكل المعلومات والبيانات، وإعطائها مهلة للخروج بمقترحات جذرية عملية لحل الأزمة بشكل قاطع ومستدام، إضافة لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها في الرقابة على الأسواق.

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