«المستقلين الجدد»: هموم المجتمع المصري الشغل الشاغل للحكومة

قال هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الاجتماع الأول بعد إعلان الحكومة برنامجها لمدة ثلاث سنوات يدعو إلى التفاؤل من خلال ملاحظة البداية الجادة في أعمال الحكومة بعد ظهور بيان البرلمان، وهو ما يوضح أن هموم المجتمع المصري هي الشغل الشاغل للحكومة، خاصة مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة على تنفيذ ما وعدت به من أمور عدة، بينها ضبط الأسعار بالأسواق وحل مشكلة الكهرباء.

التواصل المباشر مع الصحفيين والإعلاميين

وأضاف «عناني» خلال مداخلة هاتفية عبر «إكسترا نيوز»، أن هناك أمور تتطلب خطة عمل طويلة، على الجانب الآخر هناك أمور تتطلب خطة عمل قصيرة أو متوسطة، موضحا أن هناك تحسن في الخدمات الرئيسية للمواطن، وهناك وعد بوجود تواصل مباشر لحل كل الأزمات بشفافية، وأيضا التواصل مع الإعلام والصحفيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لمتابعة ما يحدث في الشارع المصري.

الحكومة تكسب ثقة المواطن

وتابع: «هناك التزام من الحكومة الجديدة بالوعد الرئاسي، كما يوجد تكليف رئاسي للحكومة بأن الحوار الوطني هو خيار استراتيجي ويجب أن يكون أكثر عمقا وشمولا، وهناك قضايا أخرى تم وضع أطر لها، مثل قضية الثانوية العامة وقانون الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى قضية الأمن االوطني، وتعمل الحكومة جاهدة على كسب ثقة المواطن في الحوار الوطن».