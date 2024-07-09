رئيس البورصة: منصتنا الإلكترونية وسيلة لزيادة فعالية الحوار المجتمعي

أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أنه جرى إطلاق منصة إلكترونية لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي ورد الفعل إيجابي من الجميع، موضحًا أن هذا الحوار تتبناه البورصة منذ فترة طويلة وهناك اجتماعات مباشرة مع أعضاء البورصة وهو اتصال مباشر، مشددًا على أن هناك العديد من العناصر الفاعلة الأخرى وغير ممثلين بالاجتماع والعملاء والمستثمرين أيضًا كان لا بد من التركيز على التواصل معهم وذلك من أجل إعداد استراتيجية البورصة وتطبيق هذه الاستراتيجية.

وسيلة جديدة للحوار المجتمعي

وأضاف خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر شاشة «dmc»: «الحوار المجتمعي مع الأعضاء والشركاء في البورصة ليس فكرة جديدة وهناك توسيع لدائرة الحوار المجتمعي»، مشددًا على أن العمل بمعزل عن العناصر الفعالة بالسوق هو فشل ولذلك لا بد من الاجتماع، قائلا: «منصتنا وسيلة لزيادة فعالية الحوار المجتمعي والتعاون مع العملاء وضمان للتنفيذ الصحيح لاستراتيجية البورصة المصرية».

وقال الشيخ إن الأداء العام للبورصة المصرية «مُرضي» وهذا بسبب تكاتف الجهود فالعاملين في البورصة يقفون وقفة جيدة على قلب رجل واحد، وهناك اجتهاد من الشركات الأعضاء في البورصة والجميع يعملون في منظومة واحدة لرفعة سوق المال في مصر وهذا عمل جماعي وتكاتف من الجميع، والمتوسط اليومي لعدد العملاء يزيد وأداء البورصة يجب أن يبقى بين الصعود والهبوط، متابعا: «هبوط المؤشر لا يقلقني، وإنما قلة العملاء والعمليات تسبب لي القلق».

متوسط عملاء البورصة

وشدد على أن المتوسط اليومي لعدد عملاء البورصة في ازدياد، مؤكدًا أنهم حريصون على حل كافة مشكلات العملاء والبورصة تعد مرآة الاقتصاد وهي أول ما يتأثر وتعطي مؤشر سريع للمشكلة وايضًا تعطي مؤشر سريع لحل هذه المشكلة، وهناك مؤشرات عديدة لاستقرار الأداء في البورصة.