أخبار البورصة المصرية اليوم.. 3 مليارات جنيه مكاسب سوقية في ختام التعاملات

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، إغلاق المؤشرات على ارتفاع، حيث صعد المؤشر الرئيس «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.19% عند مستوى 28 ألفا و466 نقطة، وسط مكاسب سوقية 3 مليارات جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.25% عند مستوى 6314.83 نقطة.

أخبار البورصة المصرية اليوم

وأغلق مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» جلسة اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.24% عند مستوى 9 آلاف و149 نقطة.

3 مليارات جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول في البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم، نحو 3.5 مليار جنيه عبر التداول على أكثر من 646.9 مليون سهم، وتنفيذ 98 ألفًا و360 صفقة، فيما حققت البورصة مكاسب سوقية بقيمة 3 مليارات جنيه، بعد أن سجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم نحو 1.920 تريليون جنيه.

يذكر أنّ مؤشر البورصة المصرية الرئيس «إيجي إكس 30»، سجل ارتفاعًا بنحو 14.35% منذ بداية 2024.