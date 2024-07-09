«القاهرة الإخبارية»: المؤسسات المالية الغربية في الصين تقلص قوتها العاملة

عرض برنامج «المراقب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» وتقدمه الإعلامية دينا سالم، تقريرا بعنوان: «في ظل التوترات الجيوسياسية.. المؤسسات المالية الغربية في الصين تقلص قوتها العاملة».

وذكر التقرير، أنه في ظل التوتر الجيوسياسي المتزايد بين واشنطن وبكين، خفضت المؤسسات المالية الغربية في الصين قوتها العاملة في مجال الخدمات المصرفية بأكبر وتيرة منذ سنوات، بعدما أضر تباطؤ السوق بالأرباح.

ووفقا لما جاء في التقرير، أوضحت صحيفة فايننشال تايمز أن التخفيضات تزامنت مع تحقيق 5 وحدات للأوراق المالية الصينية من السبع خسائر أو تراجعا في الأرباح والتي تشمل «جولد مان ساكس» و«مورجان ستانلي» و«يو بي إس» و«جي بي مورجان» و«كريدي سويس» و«إتش إس بي سي» و«دويتش بنك».

وأكد التقرير، أن بنك مورجان ستانلي الصيني يعتبر أكثر المؤسسات المالية تعرضا لخسائر كبيرة للمرة الأولى منذ 2019، إذ تراجعت أرباح المشروع الصيني المشترك لجي بي مورجان بنحو 55%، ليصل إلى نحو 16 مليون دولار.

واختتم التقرير: «المصارف العالمية خفضت أكثر من 60 ألف وظيفة خلال العام الماضي، في تراجع وتيرة عقد الصفقات والطروحات العامة الأولية».