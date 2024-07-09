إعصار بيريل يغادر «هيوستن».. وعودة الكهرباء لملايين المنازل في أمريكا

بدأت الكهرباء تعود إلى بعض ملايين المنازل والشركات التي ظلت في الظلام عندما ضرب الإعصار بيريل منطقة هيوستن الأمريكية، بينما تحركت العاصفة التي قتلت قرابة 8 أشخاص قبل أن تضعف باتجاه الشرق، مما أدى إلى ظهور أعاصير مشتبه بها وتسبب في المزيد من الأضرار.

الإعصار بيريل تسبب في مقتل 7 أشخاص أمس

ونقلت صحيفة «جارديان» عن مسؤولين إن الإعصار بيريل تسبب في مقتل 8 أشخاص على الأقل في منطقة هيوستن أمس الاثنين، حيث لقي ثلاثة من هؤلاء الأشخاص حتفهم بسبب سقوط أشجار عليهم، وتوفي شخص واحد في حريق، وغرق اثنان، وتوفي موظف في إدارة الشرطة المدنية بعد أن حوصر في مياه مرتفعة أثناء القيادة إلى العمل، وتوفي شخص في شمال غرب لويزيانا أثناء العاصفة عندما سقطت شجرة على منزل، وفقا للسلطات.

عودة الكهرباء في أمريكا

وبعد ذروة انقطاع الكهرباء يوم الاثنين عن أكثر من 2.7 مليون منزل في هيوستن، عادت الكهرباء بحلول صباح اليوم وقد دفع نقص التبريد في المنازل وخطوط الكهرباء المتساقطة وإشارات المرور المعطلة المسؤولين إلى مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم داخل المنطقة التي يضربها الاعصار بيريل والذي تجاوزت سرعته 253 كيلو متر في الساعة.